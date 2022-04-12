Теплее всего будет в западных областях. Воздух там прогреется до +10…+12 градусов.
Важно В районе Харькова россияне сосредоточивают резервы, но там даже погода за нас, – Арестович
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Как отметила синоптик, среда в Украине ожидается ветреной. Практически повсюду, кроме западных областей, порывы северного или северо-западного ветра будут достигать 15 – 22 метров в секунду. Дожди будут в:
- южной части Украины,
- восточных областях,
- северных и центральных регионах.
Температура воздуха в Украине будет неоднородной. В большинстве областей Левобережья будет +4...+9 градусов. В Одесской области – +9...+12 градусов.
В Киеве, 13 апреля, ожидается сильный северный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха пока невысокая: в ближайшую ночь +2...+5 градусов, а днем +10 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +10...+12
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +9...+11
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +7...+9
Сумы – +5...+7
Полтава – +6...+8
Днепр – +6...+8
Запорожье – +5...+7
Донецк – +5...+7
Луганск – +9...+11
Харьков – +12...+13
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 13 апреля / Карта Укргидрометцентра