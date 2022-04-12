Найтепліше буде у західних областях. Повітря там прогріється до +10...+12 градусів.

Важливо В районі Харкова росіяни зосереджують резерви, але там навіть погода за нас, – Арестович

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як зазначила синоптикиня, середа в Україні очікується вітряною. Практично повсюди, окрім західних областей, пориви північного чи північно-західного вітру досягатимуть 15 – 22 метрів за секунду. Дощі прийдуть у:

південній частині України,

східних областях,

північних та центральних регіонах.

Температура повітря в Україні буде завтра неоднорідною. У більшості областей Лівобережжя буде +4...+9 градусів. На Одещині – +9...+12 градусів.

У Києві 13 квітня очікується сильний північний вітер. Місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря поки що невисока: найближчої ночі +2...+5 градусів, а вдень +10 градусів.

Прогноз погоди у містах України 13 квітня

Ужгород – +10...+12

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +7...+9

Суми – +5...+7

Полтава – +6...+8

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +9...+11

Харків – +12...+13

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 13 квітня / Карта Укргідрометцентру