Синоптики прогнозируют в Украине потепление с 18 апреля. Столбики термометров достигнут 17 градусов. Однако несмотря на тепло, часто будут идти дожди.

Еще несколько дней в Украине будет прохладно, однако впоследствии начнется весеннее потепление.

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Потепление в Украине: что говорят синоптики

Холод отступит уже 18 апреля. Почти на всей территории ожидают теплую, сухую и солнечную погоду.

Высокой отметки столбики термометров достигнут в Николаевской, Запорожской, Донецкой областях – там будет +14...+16 градусов, в Луганской – +15...+17 градусов. На Западе тоже потеплеет – +11...+13 градусов.

Небольшой дождь может пройти на Черниговщине, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

19 апреля тепло сохранится, воздух прогреется до уровня предыдущего дня. Однако в западных и южных регионах будут дожди.

тепло сохранится, воздух прогреется до уровня предыдущего дня. Однако в западных и южных регионах будут дожди. А 20 апреля погода снова немного ухудшится.

На термометрах будет от +8 до +15 градусов – в зависимости от региона. Осадки ожидают почти по всей территории Украины. Не будет дождей только на Львовщине, Волыни, Ровненщине, Прикарпатье и Тернопольщине.

Какой будет погода 16 – 17 апреля

16 апреля страну накроют дожди и мокрый снег, температура будет колебаться от +6...+8 градусов на Западе до +12...+14 – на Востоке.

страну накроют дожди и мокрый снег, температура будет колебаться от +6...+8 градусов на Западе до +12...+14 – на Востоке. А 17 апреля начнет понемногу теплеть, однако часть регионов все еще будут омывать дожди.

Обратите внимание! Ранее синоптики предупреждали, что погода в апреле не будет стабильной – солнечные дни будут сменять дождевые, а температура воздуха может то подниматься, то снова опускаться.