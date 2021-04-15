Синоптики прогнозують в Україні потепління з 18 квітня. Стовпчики термометрів сягатимуть +17 градусів. Однак попри тепло, часто йтимуть дощі.

Ще кілька днів в Україні буде прохолодно, однак згодом розпочнеться весняне потепління.

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Потепління в Україні: що кажуть синоптики

Холод відступить вже 18 квітня. Майже на всій території очікують теплу, суху та сонячну погоду.

Найвищої позначки стовпчики термометрів досягнуть у Миколаївській, Запорізькій, Донецькій областях – там буде +14...+16 градусів, на Луганщині – +15...+17 градусів. На Заході теж потепліє – +11...+13 градусів.

Невеликий дощ може пройти на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

19 квітня тепло збережеться, повітря прогріється до рівня попереднього дня. Однак у західних та південних регіонах дощитиме.

тепло збережеться, повітря прогріється до рівня попереднього дня. Однак у західних та південних регіонах дощитиме. А 20 квітня погода знову трохи погіршиться.

На термометрах буде від +8 до +15 градусів – залежно від регіону. Опади очікують майже по всій території України. Не дощитиме лише на Львівщині, Волині, Рівненщині, Прикарпатті та Тернопільщині.

Якою буде погода 16 – 17 квітня

16 квітня країну накриють дощі та мокрий сніг, температура коливатиметься від +6...+8 градусів на Заході до +12...+14 – на Сході.

країну накриють дощі та мокрий сніг, температура коливатиметься від +6...+8 градусів на Заході до +12...+14 – на Сході. А 17 квітня почне потроху тепліти, однак частину регіонів все ще омиватимуть дощі.

Зверніть увагу! Раніше синоптики попереджали, що погода у квітні не буде стабільною – сонячні дні змінюватимуть дощові, а температура повітря то підійматиметься, то знову опускатиметься.