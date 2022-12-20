Так, осадки следует ожидать в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганщине.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, однако осадков не прогнозируют. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Температура воздуха будет составлять +4…+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее - -1...+1 градус. Местами возможны дожди.
Облачная погода будет держаться на Севере весь день. Вечером снег, начавшийся после полудня, может усилиться. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. На юге будет значительно теплее – +5…+7 градусов и облачно с прояснениями.
Днем в Киеве будет облачно, без осадков. Воздух прогреется только до +1…+3 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – +2...+4
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...-2
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 21 декабря / Фото Укргидрометцентра