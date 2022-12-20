Так, осадки следует ожидать в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганщине.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, однако осадков не прогнозируют. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Температура воздуха будет составлять +4…+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее - -1...+1 градус. Местами возможны дожди.

Облачная погода будет держаться на Севере весь день. Вечером снег, начавшийся после полудня, может усилиться. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. На юге будет значительно теплее – +5…+7 градусов и облачно с прояснениями.

Днем в Киеве будет облачно, без осадков. Воздух прогреется только до +1…+3 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – +2...+4

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...-2

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 21 декабря / Фото Укргидрометцентра