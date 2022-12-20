Так, опади слід чекати на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, однак опадів не прогнозують. На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця. Температура повітря складатиме +4…+6 градусів. На Сході ж буде дещо прохолодніше – -1...+1 градус. Місцями можливі дощі.

Хмарна погода триматиметься на Півночі увесь день. Ввечері сніг, який розпочався після полудня, може посилитися. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. На Півдні буде значно тепліше – +5...+7 градусів і хмарно з проясненнями.

Весь день у Києві буде хмарним, без опадів. Повітря прогріється лише до +1...+3 градусів.

Погода в містах України

Ужгород – +3...+5

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – +2...+4

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...-2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...+2

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 21 грудня / Фото Укргідрометцентру