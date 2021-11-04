О таком вероятном развитии событий сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк, со ссылкой на собственные источники.

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Главная причина – ситуация с COVID-19

Завтра послы ЕС вероятнее всего исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий из-за ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе,

– написал Йозвяк.

Отметим, что еще 18 октября Йозвяк сообщал, что Украину должны удалить из перечня стран безопасных для путешествий. Однако этого не произошло.

Не исключал такой ход событий и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что это не будет означать полного закрытия границ Европейского Союза.

Это будет рекомендация для стран-членов ЕС

Это будет лишь рекомендация для стран-членов евросообщества, отдельные решения будет принимать каждое государство. Однако, в МИД отметили, что ситуация с коронавирусом ухудшается не только в Украине, она – сложная во многих странах Европы.

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Что известно о так называемом "зеленом списке" ЕС?

В этот перечень попадают страны, граждане которых могут безопасно путешествовать по Европе. Список обновляют каждые две недели – учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 4 ноября в Украине обнаружили коронавирус у более 3 миллионов 6 тысяч человек, летальных случаев – 70 146. Выздоровели – более чем 2 миллиона 479 тысяч больных. За последние сутки недуг диагностировали у 27 377 человек, умерли – 699, выздоровели – более 12 тысяч.

Текст публикации Йозвяка:

Завтра послы ЕС вероятнее всего исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий из-за ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе.