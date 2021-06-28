Синоптик Наталья Диденко отметила, что "практически повсюду предусматривается комфортная температура воздуха, в течение дня + 24...+ 29 градусов, на Закарпатье + 28...+32 градуса".

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Дожди выметет антициклон по имени Afra, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Только. Северо-восточную части Украины все же затронет атмосферный фронт,

– рассказала синоптик.

По словам Диденко, "дожди с грозами, местами шквалы и град вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской областях, коснутся Черниговской, Черкасской и Киевской областей".

Кроме того, "локальные дожди пройдут в Карпатах и в прикарпатских районах".

В Киеве температура максимально прогреется до + 26...+27 градусов.

"Какие-то существенные осадки 29-го июня – вряд ли, разве что может задеть северо-восточная влажность, где-то ливанёт и будет громыхать локально", – подчеркнула синоптик.

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