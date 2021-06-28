Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що "практично повсюди передбачається комфортна температура повітря, протягом дня +24...+29 градусів, на Закарпатті +28...+32 градуси".

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Дощі вимете антициклон на ім'я Afra, тому в більшості областей переважатиме суха погода. Але. Північно-східної частини України все ж торкнеться атмосферний фронт,

– розповіла синоптикиня.

За словами Діденко, "дощі з грозами, подекуди шквали та град ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, торкнуться Чернігівської, Черкаської та Київської областей".

Окрім того, "локальні дощі пройдуть у Карпатах та в прикарпатських районах".

У Києві температура максимально прогріється до +26...+27 градусів.

"Якісь суттєві опади 29-го червня – навряд, хіба що може зачепити північно-східна вологість, десь лине й гримне локально", – наголосила синоптикиня.

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