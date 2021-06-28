Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що "практично повсюди передбачається комфортна температура повітря, протягом дня +24...+29 градусів, на Закарпатті +28...+32 градуси".
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Дощі вимете антициклон на ім'я Afra, тому в більшості областей переважатиме суха погода. Але. Північно-східної частини України все ж торкнеться атмосферний фронт,
– розповіла синоптикиня.
За словами Діденко, "дощі з грозами, подекуди шквали та град ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, торкнуться Чернігівської, Черкаської та Київської областей".
Окрім того, "локальні дощі пройдуть у Карпатах та в прикарпатських районах".
У Києві температура максимально прогріється до +26...+27 градусів.
"Якісь суттєві опади 29-го червня – навряд, хіба що може зачепити північно-східна вологість, десь лине й гримне локально", – наголосила синоптикиня.
Негода в Україні: останні новини
- Станом на 28 червня рятувальники оголосили в Україні надзвичайний рівень пожежної загрози. В епіцентрі небезпеки – Тернопільська, Київська, Полтавська та Хмельницька області.
- Окрім того, українців попередили про можливе погіршення погодних умов вже до вечора 28 червня. Очікують грози, град та шквали вітру. Найсильніші зливи прогнозують у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.