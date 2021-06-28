Пожежі прогнозують у східній частині Україні, Тернопільській, Київській, Полтавській, Хмельницькій областях. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зверніть увагу Грози, град та вітер: українців попередили про погіршення погоди
Загалом синоптики прогнозують погіршення погодних умов по всій території Україні. Окрім західних і більшості південних областей, очікуються грози. На Сході в окремих районах можливий град і сильний вітер до 15 – 20 метрів на секунду.
Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру
Негода в Україні: останні новини
- 25 – 27 червня Україну накрили потужні зливи та грози. Негода наробила лиха на Львівщині, Івано-Франківщині та Одесі.
- Вулиці Львова 25 червня через сильний дощ перетворились на річки, вітер повалив багато дерев, які розтрощили автівки та залишили без світла жителів міста.
- На Івано-Франківщині понад 800 населених пунктів залишилися без світла. На Прикарпатті потужна злива з градом розмила дорогу та зруйнувала декілька мостів через річку Чорний Черемош.
- В Одесі дощ з градом затопив ціле місто. Через негоду кілька літаків не змогли приземлитися.