Пожежі прогнозують у східній частині Україні, Тернопільській, Київській, Полтавській, Хмельницькій областях. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зверніть увагу Грози, град та вітер: українців попередили про погіршення погоди

Загалом синоптики прогнозують погіршення погодних умов по всій території Україні. Окрім західних і більшості південних областей, очікуються грози. На Сході в окремих районах можливий град і сильний вітер до 15 – 20 метрів на секунду.



Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру

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