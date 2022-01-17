Осадки ожидаются на севере, западе и в центре страны. На Закарпатье – снегопад, на Львовщине – мокрый снег с дождем. На востоке умеренные осадки, юг – преимущественно удержится от дождя и снега.

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Температура в понедельник, 17 января, будет около нуля градусов, в южных областях +2...+6 градусов.

Днем 17 января в Украине порывы ветра 17 – 22 метров в секунду, (И уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 25 – 30 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый),

– указывают синоптики.

В Украине объявили штормовое предупреждение / данные Укргидрометцентра

Непогода в Украине: что известно

В Украине с начала 2022 года уже несколько раз объявляли штормовые предупреждения из-за сильных ветров. За это время стихия уже успела нанести немало убытков.

Во Львове 14 января сильный ветер сопровождался снегом, местами градом и молниями и громом. Это явление изрядно напугало жителей города.

В столице в тот же день сильный ветер привел к приостановке работы общественного транспорта. Также непогода повалила несколько деревьев и билбордов.

Обратите внимание-ураган пронесся по Украине: смотрите видео