Осадки ожидаются на севере, западе и в центре страны. На Закарпатье – снегопад, на Львовщине – мокрый снег с дождем. На востоке умеренные осадки, юг – преимущественно удержится от дождя и снега.

Читайте также Рекордные снегопады на "Академике Вернадском": украинские полярники откапывают станцию

Температура в понедельник, 17 января, будет около нуля градусов, в южных областях +2...+6 градусов.

Днем 17 января в Украине порывы ветра 17 – 22 метров в секунду, (И уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 25 – 30 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый),
– указывают синоптики.

В Украине объявили штормовое предупреждение / данные Укргидрометцентра

Непогода в Украине: что известно

Обратите внимание-ураган пронесся по Украине: смотрите видео