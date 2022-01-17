Опади очікуються а півночі, заході та у центрі країни. На Закарпатті – снігопад, на Львівщині – мокрий сніг з дощем. На сході помірні опади, південь – переважно втримається від дощу та снігу.

Читайте також Рекордні снігопади на "Академіку Вернадському": українські полярники відкопують станцію

Температура у понеділок, 17 січня, буде близько нуля градусів, в південних областях +2...+6 градусів.

Удень 17 січня в Україні пориви вітру 17 – 22 метрів на секунду, (І рівень небезпечності, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 25 – 30 метрів на секунду (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий),

– вказують синоптики.



В Україні оголосили штормоме попредження / Дані Укргідрометцентру

Негода в Україні: що відомо

В Україні від початку 2022 року вже кілька разів оголошували штормові попередження через сильні вітри. За цей час стихія уже втигла завдати чимало збитків.

У Львові 14 січня сильний вітер супроводжувався снігом, подекуди градом та блискавками й громом. Це явище неабияк налякало мешканців міста.

У столиці того ж дня сильний вітер призвів до призупинення роботи громадського транспорту. Також негода повалила кілька дерев та білбордів.

Зверніть увагу – Буревій пронісся Україною: дивіться відео