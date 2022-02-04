На Украину надвигаются атмосферные фронты: прогноз погоды на 5 февраля

Погода в Украине в субботу, 5 февраля, будет снежной на Западе и Севере и солнечной на Востоке и Юге. В то же время, морозы прогнозируют в тех регионах, где и солнце.

Погода на Западе

В северных областях в субботу выпадет снег, а в западных – снег с дождем. В то же время, температура воздуха поднимется до +5 градусов.

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Из-за снега и плюсовой температуры на дорогах будет слякоть. В этой части Украины столбик термометра опустится ниже нуля только в Чернигове. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Мороз и солнце: погода на Востоке

На Востоке морозы еще задержатся. Ночью температура воздуха опустится до -10 градусов. В то же время днем ​​синоптики прогнозируют -3...-5 градусов. Из всех восточных областей только на Днепропетровщине выпадет снег. В остальных регионах обещают ясное небо.

На Юге тоже будет ясно. Столбики термометров в Крыму поднимутся до +4...+6 градусов, а в Николаеве – +2...+4 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Детали от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в фейсбуке объяснила, что такую ​​погоду спровоцируют атмосферные фронты, которые сначала накроют Запад и Север.

Фронты принесут снег, мокрый снег и усиление ветра. Сначала осадки охватят западную и северную часть. Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем. Юг и Восток почувствуют приход атмосферных фронтов поздно вечером,

– рассказала Диденко.

Киев, по словам синоптика, покроют облака. Весь день будет идти снег, периодически – с дождем. Плюсовая температура спровоцирует оттепель.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – 0...+2

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...+1

Сумы – -2...-4

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – 0...+2

Донецк – -2...-4

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – 0...+2

Прогноз погоды на 5 февраля. / Карта Укргидрометцентра