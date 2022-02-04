На Украину надвигаются атмосферные фронты: прогноз погоды на 5 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 5 февраля, будет снежной на Западе и Севере и солнечной на Востоке и Юге. В то же время, морозы прогнозируют в тех регионах, где и солнце.
Погода на Западе
В северных областях в субботу выпадет снег, а в западных – снег с дождем. В то же время, температура воздуха поднимется до +5 градусов.
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Из-за снега и плюсовой температуры на дорогах будет слякоть. В этой части Украины столбик термометра опустится ниже нуля только в Чернигове. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Мороз и солнце: погода на Востоке
На Востоке морозы еще задержатся. Ночью температура воздуха опустится до -10 градусов. В то же время днем синоптики прогнозируют -3...-5 градусов. Из всех восточных областей только на Днепропетровщине выпадет снег. В остальных регионах обещают ясное небо.
На Юге тоже будет ясно. Столбики термометров в Крыму поднимутся до +4...+6 градусов, а в Николаеве – +2...+4 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Детали от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко на своей странице в фейсбуке объяснила, что такую погоду спровоцируют атмосферные фронты, которые сначала накроют Запад и Север.
Фронты принесут снег, мокрый снег и усиление ветра. Сначала осадки охватят западную и северную часть. Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем. Юг и Восток почувствуют приход атмосферных фронтов поздно вечером,
– рассказала Диденко.
Киев, по словам синоптика, покроют облака. Весь день будет идти снег, периодически – с дождем. Плюсовая температура спровоцирует оттепель.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – 0...+2
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -1...+1
Сумы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – 0...+2
Донецк – -2...-4
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на 5 февраля. / Карта Укргидрометцентра