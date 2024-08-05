В некоторых областях Украины объявили желтый уровень опасности из-за осадков. В то же время в Карпатах – оранжевый уровень опасности.

Смотрите также В части областей – дожди, а местами грозы: прогноз погоды в Украине на 6 августа

Пройдут сильные дожди

Синоптики сообщили, что вечером 5 августа и ночью 6 августа в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительные дожди.

Говорится о I уровне опасности, желтый. Зато в Карпатах сильные дожди, а именно – II уровень опасности, оранжевый.

Ранее сообщали, что Львовскую область могут накрыть грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии. В Львовоблэнерго в свою очередь призвали жителей города соблюдать правила безопасности во время непогоды: