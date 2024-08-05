У деяких областях України оголосили жовтий рівень небезпеки через опади. Водночас у Карпатах – помаранчевий рівень небезпеки.

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Пройдуть сильні дощі

Синоптики повідомили, що ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значні дощі.

Мовиться про I рівень небезпечності, жовтий. Натомість в Карпатах сильні дощі, а саме – II рівень небезпечності, помаранчевий.

Раніше повідомляли, що Львівську область можуть накрити грози. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Львівський регіональний центр з гідрометеорології. У Львівобленерго своєю чергою закликали жителів міста дотримуватись правил безпеки під час негоди: