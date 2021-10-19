В то же время в Укргидрометцентре уточнили, что осадков в поле повышенного давления в этот день не ожидают. Впрочем, в нескольких областях ударят морозы.

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Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Однако днем ​​в западных областях будет достигать и 15–20 метров в секунду.

Какой будет температура воздуха:

на Западе и крайнем юге страны – ночью +1... +6 градусов, днем ​​13-18°;

на остальной территории ночью – от +3 до -2,

в Сумской области – до -5, днем ​​+10... +15 тепла;

в северо-восточной части +7... +12;

в Карпатах ночью около 0 градусов, днем ​​– +6... +11 тепла.



Какой будет погода в Украине 20 октября / Карта фейсбук-страницы Укргидрометцентра

В Украину снова придет потепление

В конце недели в Украине существенно поднимется температура воздуха. В пятницу, 22 октября, прогнозируют до +20 градусов. Теплее всего будет на Юге. Зато в ряде западных областей дождь. Там температура будет колебаться в пределах +12... +17 градусов.

Текст сообщения Укргидрометцентра в фейсбуке:

Завтра в поле повышенного давления осадков мы не ожидаем. Ветер юго-западный, 7– 2 метров в секунду, однако днем ​​в западных областях местами 15–20 метров в секунду. Температура на западе и крайнем юге страны ночью 1–6 градусов тепла, днем ​​13–18 градусов; на остальной территории ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на Сумщине до 5 градусов мороза, днем ​​10–15 градусов тепла, в северо-восточной части 7–12 градусов; в Карпатах ночью около 0 градусов, днем ​​6–11 градусов тепла.