В то же время в Укргидрометцентре уточнили, что осадков в поле повышенного давления в этот день не ожидают. Впрочем, в нескольких областях ударят морозы.
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Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Однако днем в западных областях будет достигать и 15–20 метров в секунду.
Какой будет температура воздуха:
- на Западе и крайнем юге страны – ночью +1... +6 градусов, днем 13-18°;
- на остальной территории ночью – от +3 до -2,
- в Сумской области – до -5, днем +10... +15 тепла;
- в северо-восточной части +7... +12;
- в Карпатах ночью около 0 градусов, днем – +6... +11 тепла.
Какой будет погода в Украине 20 октября / Карта фейсбук-страницы Укргидрометцентра
В Украину снова придет потепление
В конце недели в Украине существенно поднимется температура воздуха. В пятницу, 22 октября, прогнозируют до +20 градусов. Теплее всего будет на Юге. Зато в ряде западных областей дождь. Там температура будет колебаться в пределах +12... +17 градусов.
Текст сообщения Укргидрометцентра в фейсбуке:
Завтра в поле повышенного давления осадков мы не ожидаем. Ветер юго-западный, 7– 2 метров в секунду, однако днем в западных областях местами 15–20 метров в секунду. Температура на западе и крайнем юге страны ночью 1–6 градусов тепла, днем 13–18 градусов; на остальной территории ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на Сумщине до 5 градусов мороза, днем 10–15 градусов тепла, в северо-восточной части 7–12 градусов; в Карпатах ночью около 0 градусов, днем 6–11 градусов тепла.