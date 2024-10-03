Об этом написал Кароль Навроцкий в фейсбук. Галичину таким термином называли с 1922 до 1939 годах.

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В Украине возмутились из-за высказывания представителя Польши

Так, руководитель польского Института национальной памяти прокомментировал решение украинских коллег начать эксгумацию жертв Волынской трагедии. По его утверждению, это решение якобы не связано с запросами, которые его институт ранее направлял в Украину.

Эксгумацию проведут по обращениям частных лиц, что Навроцкий охарактеризовал как изменения в договоренностях, которые украинская сторона вносит без консультаций. После этого он выразил надежду, что будут рассмотрены и запросы его института, используя термин "Малопольша".

Поэтому мы ждем положительного рассмотрения наших заявлений украинскими властями, чтобы мы могли начать работы по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и Восточной Малопольше. Мы готовы к этому в любое время,

– сказал он.

Вятрович говорит, что Галичину таким термином называли с 1922 до 1939 годах, а причина его введения, мол, была "исключительно политической".

"Так украинскую Галичину вписывали в общепольский нарратив, вытирали ее украинскость", - объясняет депутат.

По его словам, использование этого термина - "это не о почтении памяти по погибшим здесь полякам, а о сожалении по утраченным территориям, которые так и не стали польскими".

К слову, ранее в Польше заявили, что вопрос эксгумации жертв волынского преступления будет обсуждаться в контексте вступления Украины в ЕС. Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что Украина готова об этом разговаривать.