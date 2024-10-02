Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на вопрос "Радио Свобода" на полях Варшавского форума по безопасности.

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Польша хочет связать вступление Украины в ЕС с темой Волынской трагедии

Мы имеем достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать любые, в том числе самые сложные вопросы, в том числе с нашими ближайшими союзниками и друзьями поляками. Мы на эту тему будем сегодня разговаривать,

– ответил Сибига.

Отметим, что ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что если вопрос Волыни не будет решен между Варшавой и Киевом, то, по его мнению, Украине нет места в Европейском Союзе. По его словам, прежде всего, будет обсуждаться эксгумация тел Волынской трагедии.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что блокирование вступления Украины будет создавать напряжение между Варшавой и Киевом. В то же время он добавил, что в интересах Украины также найти взаимопонимание с нами по всем сложным вопросам, в том числе исторических.