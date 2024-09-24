Об этом заявил президент Польши. По его словам, странам надо найти взаимопонимание во всех исторических вопросах.

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Дуда не хочет создавать точки напряжения между Варшавой и Киевом

Я пытался действовать таким образом, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, насколько это возможно. Это было нелегко, потому что между нами есть сложные темы. Но я также обсуждал эти вопросы с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке, в годовщину Волынской резни,

– сказал Дуда.

По его словам, в интересах Украины также найти взаимопонимание с нами по всем сложным вопросам, в том числе исторических.

Анджея Дуду спросили о заявлении министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, который отметил, что если вопрос Волыни не будет решен между Варшавой и Киевом, то, по его мнению, Украине нет места в Европейском Союзе.

Дуда заявил, что Путин начал агрессию против Украины, чтобы помешать ее интеграции в Европейский Союз.

"Если кто-то говорит в связи с этим, что он собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, то тем самым он вписывается в политику Владимира Путина. Ну, я не знаю, является ли это намерением тех, кто сейчас у власти", – отметил президент Польши.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу относительно его заявлений об операции "Висла" и заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны. В то же время, чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать культурно-политическим стандартам.