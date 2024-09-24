Про це заявив президент Польщі. За його словами, країнам треба знайти порозуміння у всіх історичних питаннях.

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Дуда не хоче створювати точки напруги між Варшавою та Києвом

Я намагався діяти таким чином, щоб не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо. Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської різанин,

– сказав Дуда.

За його словами, в інтересах України також знайти порозуміння з нами з усіх складних питань, у тому числі історичних.

Анджея Дуду запитали про заяву міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який зазначив, що якщо питання Волині не буде вирішене між Варшавою та Києвом, то, на його думку, Україні немає місця в Європейському Союзі.

Дуда заявив, що Путін розпочав агресію проти України, аби перешкодити її інтеграції до Європейського Союзу.

"Якщо хтось говорить у зв'язку з цим, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то тим самим він вписується в політику Владіміра Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром тих, хто зараз при владі", – зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ексглаву МЗС України Дмитра Кулебу щодо його заяв про операцію "Вісла" та заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни. Водночас, щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати культурно-політичним стандартам.