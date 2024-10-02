Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на запитання "Радіо Свобода" на полях Варшавського безпекового форуму.

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Польща хоче пов’язати вступ України до ЄС із темою Волинської трагедії

Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти,

– відповів Сибіга.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що якщо питання Волині не буде вирішене між Варшавою та Києвом, то, на його думку, Україні немає місця в Європейському Союзі. За його словами, перш за все, обговорюватиметься ексгумація тіл Волинської трагедії.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що блокування вступу України створюватиме напругу між Варшавою та Києвом. Водночас він додав, що в інтересах України також знайти порозуміння з нами з усіх складних питань, у тому числі історичних.