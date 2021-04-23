В Украину не пустили известного российского блогера и участника реалити-шоу. Мужчина прибыл в Черноморский порт на теплоходе из Турции. Во время беседы с пограничниками россиянин признал, что находился на территории оккупированного Крыма в 2016 году.

По информации "Украинской правды", не дали попасть на украинскую территорию Сергею Пынзарю. Он был участником российских реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер-2".

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Россиянину на 3 года запретили въезд в Украину

Блогер подтвердил, что был несколько лет назад на оккупированном Россией полуострове, а попал туда паромом – через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение требований закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее в Украину по этой самой причине не пустили моряков

Отметим, что сотрудники ГНСУ регулярно во время проверок наталкиваются на граждан, посещавших оккупированный Крым. Так в начале апреля на украинскую территорию не удалось попасть 3 русским морякам. Они прибыли на судне из Турции в Николаев.