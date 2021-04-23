В Україну не впустили відомого російського блогера та учасника реаліті-шоу. Чоловік прибув до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини. Під час бесіди з прикордонниками росіянин визнав, що перебував на території окупованого Криму у 2016 році.

За інформацією "Української правди", не дали потрапити на українську територію Сергію Пинзарю. Він був учасником російських реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір-2".

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Росіянину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну

Блогер підтвердив, що був кілька років тому на окупованому Росією півострові, а потрапив туди поромом – через закритий пункт пропуску "Керч".

За порушення вимог закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Раніше в Україну з цієї самої причини не впустили моряків

Зазначимо, що співробітники ДПСУ регулярно під час перевірок натрапляють на громадян, які відвідували окупований Крим. Так на початку квітня на українську територію не вдалось потрапити 3 російським морякам. Вони прибули на судні з Туреччини до Миколаєва.