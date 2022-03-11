В Украину непрерывным потоком направляются тонны грузов гуманитарной помощи

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину, героически противостоящую военной агрессии России. С первых дней войны постоянно направляются тонны грузов гуманитарной помощи.

По информации Госпогранслужбы Украины, в пунктах пропуска на западной границе каждый день оформляют автомобили, которыми для нашей армии и пострадавших от войны доставляют помощь. Речь идет о десятках, а то и сотнях автомобилей.

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В частности, гуманитарная помощь предусматривает продукты питания, медикаменты, средства гигиены и одежду.

Только за последние сутки, по информации Госпогранслужбы, подразделения охраны границы Западного регионального управления обеспечили пропуск 803 автомобилей с гуманитарными грузами.

В Украину едут тонны грузов гуманитарной помощи / Фото из фейсбука Госпогранслужбы

Всего с начала войны пограничники совершили пропускные операции по 6056 автомобилям с гуманитарной помощью.

Ранее в Офисе Президента сообщили, что с первых дней марта в Украину ввезено более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что только за сутки, 9 марта, на таможне оформили примерно 5 тысяч тонн груза.

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