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В Украину прибыли более 600 украинцев из Барбадоса и Турции: что известно

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Из Барбадоса и Турции в Украину вернулись 638 граждан: детали
Из Барбадоса и Турции в Украину вернулись 638 граждан / Коллаж 24 канала

Все больше украинцев возвращаются на территорию Украины. В частности, 23 мая прибыли домой 600 украинских моряков из Барбадоса и 38 граждан из Турции.

Возвращение украинских моряков из Барбадоса

О событии сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Соответствующий сообщение появилось на его Facebook-странице.

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По словам главы Мининфраструктуры, это члены экипажей круизных лайнеров компании Royal Caribbean. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" двумя специальными рейсами.

Работаем над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. Сейчас самое сложное – договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров,
– отметил Криклий.

Прибытие украинцев из Турции

По информации Генконсульства Украины в Стамбуле, украинцы возвращаются по морю. Должны прибыть они в Черноморск Одесской области.

В число группы из 38 украинцев, входят, в частности, двое, прилетевшие в турецкий Стамбул из ЮАР.

В диппредставительстве добавили, что это уже 8-й рейс на Чорноморск, которым украинцы возвращаются на Родину в период карантина.

Желаем спокойного возвращения домой! Будем здоровы! 
– подытожили дипломаты.

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Заметим, после введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение, самолетом пользуются только те граждане, которых эвакуируют спецрейсами.

Сейчас в Украине действуют только 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь только на авто.

границу пересечь Украину

Где можно пересечь границу в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Новости Турции Украинские туристы застряли за рубежом МИД Украины Новости Украины Новости политики
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