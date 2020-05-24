В Украину прибыли более 600 украинцев из Барбадоса и Турции: что известно

Все больше украинцев возвращаются на территорию Украины. В частности, 23 мая прибыли домой 600 украинских моряков из Барбадоса и 38 граждан из Турции.

Возвращение украинских моряков из Барбадоса

О событии сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Соответствующий сообщение появилось на его Facebook-странице.

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По словам главы Мининфраструктуры, это члены экипажей круизных лайнеров компании Royal Caribbean . Они п рибыли в аэропорт "Борисполь" двумя специальными рейсами.

Работаем над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. Сейчас самое сложное – договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров,

– отметил Криклий.

Прибытие украинцев из Турции

По информации Генконсульства Украины в Стамбуле , украинцы возвращаются по морю. Должны прибыть они в Черноморск Одесской области.

В число группы из 38 украинцев, входят, в частности, двое, прилетевшие в турецкий Стамбул из ЮАР.

В диппредставительстве добавили, что это уже 8-й рейс на Чорноморск, которым украинцы возвращаются на Родину в период карантина.

Желаем спокойного возвращения домой! Будем здоровы!

– подытожили дипломаты.

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38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ — Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) May 23, 2020

Заметим, после введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение , самолетом пользуются только те граждане, которых эвакуируют спецрейсами.

Сейчас в Украине действуют только 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь только на авто.