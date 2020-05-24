В Украину прибыли более 600 украинцев из Барбадоса и Турции: что известно
Все больше украинцев возвращаются на территорию Украины. В частности, 23 мая прибыли домой 600 украинских моряков из Барбадоса и 38 граждан из Турции.
Возвращение украинских моряков из Барбадоса
О событии сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Соответствующий сообщение появилось на его Facebook-странице.
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По словам главы Мининфраструктуры, это члены экипажей круизных лайнеров компании Royal Caribbean. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" двумя специальными рейсами.
Работаем над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. Сейчас самое сложное – договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров,
– отметил Криклий.
Прибытие украинцев из Турции
По информации Генконсульства Украины в Стамбуле, украинцы возвращаются по морю. Должны прибыть они в Черноморск Одесской области.
В число группы из 38 украинцев, входят, в частности, двое, прилетевшие в турецкий Стамбул из ЮАР.
В диппредставительстве добавили, что это уже 8-й рейс на Чорноморск, которым украинцы возвращаются на Родину в период карантина.
Желаем спокойного возвращения домой! Будем здоровы!
– подытожили дипломаты.
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Заметим, после введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение, самолетом пользуются только те граждане, которых эвакуируют спецрейсами.
Сейчас в Украине действуют только 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь только на авто.
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