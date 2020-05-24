До України прибули понад 600 українців з Барбадосу та Туреччини: що відомо

Все більше українців повертаються на територію України. Зокрема, 23 травня прибули додому 600 українських моряків із Барбадосу та 38 громадян із Туреччини.

Повернення українських моряків із Барбадосу

Про подію повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами очільника Мінінфраструктури, це члени екіпажів круїзних лайнерів компанії Royal Caribbean. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" двома спеціальними рейсами.

Працюємо над якнайшвидшим відновленням регулярних пасажирських перевезень з іншими країнами. Наразі найскладніше – домовитись про умови, на яких вони будуть готовими приймати іноземців. Зокрема, тестування пасажирів,

– зауважив Криклій.

Прибуття українців із Туреччини

За інформацією Генконсульства України в Стамбулі, українці повертаються морем. Мають прибути до Чорноморська на Одещині.

До числа групи з 38 українців, входять, зокрема, двоє, що прилетіли до турецького Стамбула з ПАР.

У диппредставництві додали, що це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким українці повертаються на Батьківщину в період карантину.

Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!

– підсумували дипломати.

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38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ — Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) May 23, 2020

Зауважимо, після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення, літаком користуються лише ті громадяни, яких евакуюють спецрейсами.

Наразі в Україні діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні, які можна перетнути виключно на авто.



Де можна перетнути кордон в Україні / Інфографіка 24 каналу