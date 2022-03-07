Сколько именно бразильцев и португальцев приехало не указали. Но на фото можно полюбоваться по крайней мере тремя.

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В Украину прибыли добровольцы из Бразилии и Португалии / Фото "Сегодня"

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В Украину прибыли добровольцы из Бразилии и Португалии / Фото "Сегодня"

Отметим, что воевать за Украину против России согласились тысячи добровольцев. Желающие из Великобритании уже прибыли в наше государство. Также за нас воюют уже 2 ичкерийских батальона.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: в Украину едут примерно 20 тысяч опытных воинов-добровольцев из 52 стран мира.

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