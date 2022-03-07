Скільки саме бразильців та португальців приїхало не вказали. Але на фото можна помилуватися принаймні трьома.
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В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"
В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"
Зауважимо, що воювати за Україну проти Росії погодилися тисячі добровольців. Охочі із Великої Британії вже прибули до нашої держави. Також за нас воюють вже 2 ічкерійські батальйони.
Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в Україну їдуть приблизно 20 тисяч досвідчених воїнів-добровольців із 52 країн світу.
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