Скільки саме бразильців та португальців приїхало не вказали. Але на фото можна помилуватися принаймні трьома.

До теми Професіонали, які не бачать себе у цивільному житті, – військовий експерт про іноземний легіон



В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"



​В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"

Зауважимо, що воювати за Україну проти Росії погодилися тисячі добровольців. Охочі із Великої Британії вже прибули до нашої держави. Також за нас воюють вже 2 ічкерійські батальйони.