В Украину привезли Благодатный огонь: святыню уже встретили на Волыни и в Одессе

В полночь 24 апреля, на украинскую Пасху, первой Благодатный огонь встретила Волынь. Впоследствии эстафету в Украине переняла Одесса.

Событие в определенном смысле было действительно историческим, ведь каждый год огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставляют в Украину на самолете. На этот раз это произошло по суше.

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Благодатный огонь в Украине

В Украине Благодатный огонь в этом году приняла делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом. Духовный наставник поприветствовал собравшихся, получив огонь, со словами: "Христос Воскрес!".

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил перенимает Благодатный огонь / Фото "Волынские Новости"

Впоследствии, в сопровождении патрульной полиции, благодатный огонь отвезли в волынский храм, чтобы местные жители имели возможность принести чудо в свои дома. После этого полицейские развезли Благодатный огонь по церквям в Украине.

Одной из первых его получила Одесская епархия Украинской православной церкви. Кроме священнослужителей, святыню также встретил Геннадий Труханов.

Благодатный огонь в Одессе / Фото Vgorode.ua

Утром 24 апреля к святыне уже имели доступ украинские верующие в своих регионах. Добавим, что церемонию схождения Благодатного огня ежегодно проводит в Великую субботу, перед Пасхой, греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин схождения огня совершается в часовне Гроба Господня.

Схождение Благодатного огня символизирует Воскресение Иисуса Христа. По традиции, священное пламя передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.

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