В Украину пытались завезти 140 тысяч пачек контрабандных сигарет из Беларуси, – Госпогранслужба

Беларусь, несмотря на введенные Киевом санкции, остается одним из главных поставщиков контрабандных сигарет в Украину. В четверг, 25 ноября, Госпогранслужба сообщила о задержании крупной партии табачной продукции белорусского производства, которую в нашу страну пытались завезти под видом торфяного субстракта.

По данным пограничников, грузовик с контрабандным товаром был задержан на пункте пропуска автомобильного сообщения "Выступовичи". По предварительными данным в грузовике находилось прядка 140 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Беларуси.



Предварительную информацию о возможном завозе в Украину сигарет предоставили оперативники девятого пограничного отряда.



Задержание фуры с контрабандными сигаретами проводилось в рамках спецоперации "Полесье", которую Украина начала для укрепления границы с Беларусью и недопущения миграционного кризиса.