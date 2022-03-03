По словам министра цифровой трансформации, Илон Маск также отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

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Также включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал во время движения транспортного средства,

– написал Федоров.

Это важно в условиях атак оккупантов на нашу инфраструктуру, когда отсутствует электроэнергия. Все это поможет нашим героям быть на связи!

Новая партия Starlink / Фото Михаила Федорова

Коротко о Starlink Это система беспроводной спутниковой связи, благодаря которой можно получить доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите, взаимодействующих между собой на низких частотах. Благодаря Starlink в любом уголке Земли можно установить бесперебойную связь.

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