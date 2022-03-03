За словами міністра цифрової трансформації, Ілон Маск також відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача.

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Також увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу,

– написав Федоров.

Це важливо в умовах атак окупантів на нашу інфраструктуру, коли відсутня електроенергія. Все це допоможе нашим героям бути на зв’язку!



Нова партія Starlink / Фото Михайла Федорова

Коротко про Starlink Це система безпровідного супутникового зв'язку, завдяки якій можна отримати доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті, що взаємодіють між собою на низьких частотах.



Завдяки Starlink у будь-якому куточку Землі можна встановити безперебійний зв'язок.

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