Другу в Україні станцію StarLink отримала Укрзалізниця. Вона вже запрацювала.

Увага В Україні вже протестували супутниковий інтернет Starlink

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" з 2021 року.

Що таке Starlink та як він працює

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету своїм клієнтам на Землі. Хоча основна мета сервісу – принести швидкий інтернет у важкодоступні райони, нині будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може її підключити.

Спочатку інтернет-сервіс Starlink був запущений у США у жовтні 2020 року та пропонував швидкість підключення до 200 Мбіт/с.

StarLink в Україні

26 лютого Федоров звернувся до Маска надати Україні станції Starlink. Менш ніж через добу Ілон Маск повідомив, що сервіс вже активний в Україні, а термінали вже на шляху.

Вже ввечері 28 лютого в Україну доставили першу партію станцій супутникового інтернету StarLink. Ілон Маск відправив їх на прохання очільника Мінцифри Михайла Федорова.



Укрзалізниця отримала Starlink / Фото УЗ

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