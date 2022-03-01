Він розповів, що максимальна швидкість досягала до 200 Мбіт/с. Термінал з антеною Кутков просто поставив за вікном без особливих регулювань.

Раніше В Україну доставили станції Starlink від Ілона Маска: Федоров опублікував фото

Успіх! SpaceX Starlink працює в Києві, Україна,

– радісно поділився інженер у твітері.

Він також подякував команді SpaceX за підтримку.



Starlink запрацював в Україні / Скриншот Олега Куткова

У коментарях на фейсбук-сторінці він розповів, що тарілку від Starlink придбав давно і привіз з собою для тестів. А коли дізнався, що сервіс запрацював в Україні, то вирішив спробувати під'єднатися.

На днях Маск написав, що тепер сервіс працює в Україні. Я перевірив, у мене не працювало, став спілкуватися з народом із SpaceX, розв'язали питання й ось мій перший офіційний тест,

– написав Кутков.

Нагадаємо, що ввечері 28 лютого в Україну доставили першу партію станцій супутникового інтернету StarLink. Ілон Маск відправив їх на прохання очільника Мінцифри Михайла Федорова.



В Україну доставили першу партію станцій Starlink / Фото з твітера Федорова