Вторую в Украине станцию Starlink получила Укрзализныця. Она уже заработала.

Внимание В Украине уже протестировали спутниковый интернет Starlink

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" с 2021 года.

Что такое Starlink и как он работает

Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле. Хотя основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы, сейчас любой в 25 странах, где доступна услуга, может его подключить.

Первоначально интернет-сервис Starlink был запущен в США в октябре 2020 г. и предлагал скорость подключения до 200 Мбит/с.

StarLink в Украине

26 февраля Федоров обратился к Маску предоставить Украине станции Starlink. Меньше чем через сутки Илон Маск сообщил, что сервис уже активен в Украине, а терминалы уже в пути.

Уже вечером 28 февраля в Украину была доставлена первая партия станций спутникового интернета StarLink. Илон Маск отправил их по просьбе главы Минцифры Михаила Федорова.

Укрзализныця получила Starlink / Фото Укразализныци

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