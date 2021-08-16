В Украину снова сунут грозы: спасатели предупреждают о непогоде

Украину охватит непогода. В нескольких регионах 17 августа прогнозируют грозы, а кое-где даже мощные шквалы.

Поэтому спасатели предупредили об опасности и объявили первый уровень опасности, то есть желтый.

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Где будет бушевать непогода

Ночью грозы будут на крайнем Западе. Днем – тоже в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Шквалы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Какая будет погода до конца августа

Ранее синоптики прогнозировали, что август 2021 года будет теплее, чем это предусматривает климатическая норма. Однако сразу отмечали, что во время последнего месяца лета не будет сухо.

Предупреждали, что среднее месячное количество осадков составит 30 – 69 миллиметров. Традиционно меньше их выпадает в Херсонской области и западных районах Крыма. На Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма, как всегда, больше.

В 15 числах августа Украину охватила жара. Температура воздуха кое-где поднялась до +30 градусов. Однако впоследствии она будет медленно падать до +26...+22.