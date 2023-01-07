Холоднее всего будет на Востоке и Севере нашей страны. В то время как Запад Украины будет наслаждаться плюсовой температурой.

Важно Ожидается существенное похолодание: в правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света

Прогноз от Укргидрометцентра

На Западе ожидается облачная погода, однако осадки не прогнозируются. Столбики термометров покажут максимально +2...+4 градуса. На Востоке ситуация кардинально противоположная -11...-9 градусов днем и до -18 градусов ночью. Самые сильные морозы придут в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, а также в Сумскую области.

На Севере погода весь день будет ясной, но вечером небо, возможно, затянет облаками. В северных регионах также будет прохладно – до -8…-6 градусов. На Юге небо также будет покрыто облаками. Ночью ожидается снег. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут максимально +1...+3, а минимально -5...-3 днем.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков, осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет составлять -6...-4 градуса.

Погода в городах Украины

Киев – -6...-4

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – -5...-3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -4...-2

Черкассы – -6...-4

Чернигов – -8...-6

Сумы – -8...-6

Полтава – -6...-4

Днепр – -6...-4

Запорожье – -5...-3

Донецк – -11...-9

Луганск – -11...-9

Харьков – -8...-6



Погода в Украине 8 января / Карта Укргидрометцентра