Холоднее всего будет на Востоке и Севере нашей страны. В то время как Запад Украины будет наслаждаться плюсовой температурой.
Важно Ожидается существенное похолодание: в правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света
Прогноз от Укргидрометцентра
На Западе ожидается облачная погода, однако осадки не прогнозируются. Столбики термометров покажут максимально +2...+4 градуса. На Востоке ситуация кардинально противоположная -11...-9 градусов днем и до -18 градусов ночью. Самые сильные морозы придут в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, а также в Сумскую области.
На Севере погода весь день будет ясной, но вечером небо, возможно, затянет облаками. В северных регионах также будет прохладно – до -8…-6 градусов. На Юге небо также будет покрыто облаками. Ночью ожидается снег. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут максимально +1...+3, а минимально -5...-3 днем.
В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков, осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет составлять -6...-4 градуса.
Погода в городах Украины
Киев – -6...-4
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – -5...-3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -4...-2
Черкассы – -6...-4
Чернигов – -8...-6
Сумы – -8...-6
Полтава – -6...-4
Днепр – -6...-4
Запорожье – -5...-3
Донецк – -11...-9
Луганск – -11...-9
Харьков – -8...-6
Погода в Украине 8 января / Карта Укргидрометцентра