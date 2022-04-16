Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в прямом эфире на ютуб-канале Марка Фейгина.

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Относительно войны. На платформах, идущих из России, замелькала военная техника: БТР-60 и "Град-1" – это техника 1960-х годов. Она была в наиболее отсталых частях и оттуда снята с хранения. Нет техники,
– сказал Алексей Арестович.

"БТР-60 и "Град-1" – это падать дальше некуда. Конец войне, она проиграна. Мы можем через сутки после затопления "Москвы" сказать, что война проиграна. Вопрос в оформлении поражения", – добавил чиновник.

Потери России в войне против Украины

  • личного состава – около 20 000 человек;
  • танков – 756 единиц;
  • боевых бронированных машин – 1976 единиц;
  • артиллерийских систем – 366 единиц;
  • РСЗО – 122 единиц;
  • средства ПВО – 66 единиц;
  • самолетов – 163 единицы;
  • вертолетов – 144 единицы;
  • автомобильной техники – 443 единицы;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 единиц;
  • специальная техника – 25 единиц;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.