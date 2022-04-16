Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в прямом эфире на ютуб-канале Марка Фейгина.
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Относительно войны. На платформах, идущих из России, замелькала военная техника: БТР-60 и "Град-1" – это техника 1960-х годов. Она была в наиболее отсталых частях и оттуда снята с хранения. Нет техники,
– сказал Алексей Арестович.
"БТР-60 и "Град-1" – это падать дальше некуда. Конец войне, она проиграна. Мы можем через сутки после затопления "Москвы" сказать, что война проиграна. Вопрос в оформлении поражения", – добавил чиновник.
Потери России в войне против Украины
- личного состава – около 20 000 человек;
- танков – 756 единиц;
- боевых бронированных машин – 1976 единиц;
- артиллерийских систем – 366 единиц;
- РСЗО – 122 единиц;
- средства ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 163 единицы;
- вертолетов – 144 единицы;
- автомобильной техники – 443 единицы;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 единиц;
- специальная техника – 25 единиц;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.