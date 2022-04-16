Про це радник глави Офісу Президента повідомив у прямому ефірі на ютуб-каналі Марка Фейгіна.
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Щодо війни. На платформах, які йдуть з Росії, замелькала військова техніка: БТР-60 та "Град-1" – це техніка 1960-х років. Вона була у найбільш відсталих частинах і звідти знята зі зберігання. Немає техніки,
– сказав Олексій Арестович.
"БТР-60 та "Град-1" – це падати далі нікуди. Кінець війні, вона програна. Ми можемо через добу після затоплення "Москви" сказати, що війна програна. Питання в оформленні поразки", – додав посадовець.
Втрати Росії у війні проти України
- особового складу – близько 20 000 осіб;
- танків – 756 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1976 одиниць;
- артилерійських систем – 366 одиниць;
- РСЗВ – 122 одиниць;
- засоби ППО – 66 одиниць;
- літаків – 163 одиниць;
- гелікоптерів – 144 одиниць;
- автомобільної техніки – 443 одиниць;
- кораблі /катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 одиниць;
- Спеціальна техніка – 25 одиниць.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.