Бежали от войны, в основном, женщины и дети. О точных цифрах сообщили в Организации Объединенных Наций.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 1,2 миллиона беженцев покинули Украину с начала российского вторжения 24 февраля. Такие данные по состоянию на 5 марта 2022 года.

Внимание! Более миллиона украинцев вынуждены были уехать только за первую неделю. Впрочем, до сих пор остается много других семей, которые переезжают как внутри страны, так и за ее пределами.

Куда выезжали украинцы

Из 1 209 976 бежавших беженцев более половины – перешли в Польшу.

Другие поехали в соседние страны, в частности Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Куда выезжали украинцы на фоне войны / Карта CNN

Кроме этого, по данным ООН, 111 тысяч беженцев бежали в другие европейские страны.

К слову, Госпогранслужба обнародовала исключения ограничения для мужчин от 18 до 60 лет выезжать за пределы Украины на период военного положения. Кого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут выпускать из Украины – читайте здесь.

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