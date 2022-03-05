Втікали від війни, переважно, жінки та діти. Про точні цифри повідомили в Організації об'єднаних націй.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 1,2 мільйона біженців покинули Україну з початку російського вторгнення 24 лютого. Такі дані станом на 5 березня 2022 року.

Увага! Понад мільйон українців вимушені були поїхати лише за перший тиждень. Утім досі залишається багато інших сімей, які переїжджають як усередині країни, так і за її межами.

Куди виїжджали українці

З 1 209 976 біженців, які втекли, понад половина – перейшла до Польщі.

Інші поїхали в сусідні країни, зокрема Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію.



Куди виїжджали українці на тлі війни / Карта CNN

Крім цього, за даними ООН, ше 111 тисяч біженців втекли до інших європейських країн.

До слова, Держаприкордонслужба оприлюднила винятки щодо обмеження для чоловіків від 18 до 60 років виїжджати за межі України на період воєнного стану. Кого з чоловіків у віці від 18 до 60 років випускатимуть з України – читайте тут.

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