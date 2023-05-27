Как отмечают в Минреинтеграции, парень наконец-то дома. Нашим властям удалось вырвать из лап Кремля еще одного украинца, которого россияне силой вывезли в страну-агрессора.

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Сообразительность парня помогла

В ведомстве отметили, что Вячеслав рос без родителей, а образование получал в Мариуполе. Российские захватчики не только уничтожили город, но и депортировали парня в Шахтерск, что в Донецкой области.

Впрочем, сильный духом и сообразительный паренек нашел способ дать о себе знать. Дальше было много кропотливой работы волонтеров и государственных органов. А сегодня (27 мая – 24 Канал) Вячеслав уже прибыл в Киев,

– говорят в Минреинтеграции.



Вячеславу удалось вернуть в Украину / Фото Минреинтеграции

В министерстве поблагодарили всех, кто помог вернуть домой мальчика. В частности:

Министерству иностранных дел Украины,

Службе по делам детей Деснянского района города Киева,

главному специалисту отдела опеки/попечительства, усыновления и семейных форм воспитания Алине Долженко,

программному директору "СОС Детские Городки Украина" Дарье Касьяновой,

а также "Украинской сети по правам ребенка".

Что делать, если стали свидетелем депортации ребенка

В Минреинтеграции обратились к тем, кто мог стать свидетелем незаконного перемещения детей либо на временно оккупированную территорию, либо в Россию. В таком случае необходимо обратиться к профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец. Контактный телефон: +38 050 562 03 13.

Кроме того, вы можете совершить звонок на горячую линию Национального информационного бюро 1648.

Заметим, что в интервью телеканалу "Рада" заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ценности людей на оккупированных территориях. О них она вспомнила, отвечая на вопрос, чем для нее будет победа.

Для меня победа – освобождение всех наших временно оккупированных территорий. Потому что это не просто земли, это наши люди, которые там находятся вынужденно,

– отметила она.

Также Анна Маляр добавила, что победа – старт новой Украины. Наше государство должно будет стать сильным и несокрушимым, чтобы больше на него не решались нападать враги.