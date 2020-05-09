В Украину вернулись самолетами еще 700 украинцев: на коронавирус не жалуются

В аэропорт "Борисполь" вернулись 700 украинцев из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. Все они установили приложение "Дій вдома" для контроля самоизоляции из-за коронавируса.

Пограничники проверили температуру у каждого украинца, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Предварительно, все граждане здоровы.

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Никто из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все 700 пассажиров установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции.

Недавно в Украине заработало мобильное приложение "Дій вдома​" для контроля режима обсервации и самоизоляции. Все больше украинцев загружают приложение и активно им пользуются. Как работает приложение – читайте здесь.

В целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,5 тысяч граждан.

Заметим, что после введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение. Сейчас в Украине во время карантина действуют всего 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.



Где можно пересечь границу в Украине / Инфографика 24 канала