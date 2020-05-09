В Україну повернулись літаками ще 700 українців: на коронавірус не скаржаться

В аеропорт "Бориспіль" повернулись 700 українців з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона. Усі вони встановили додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції через коронавірус.

Прикордонники перевірили температуру у кожного українця, повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби. Попередньо, усі громадяни здорові.

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Ніхто з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі 700 пасажирів встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції.

Нещодавно в Україні запрацював мобільний додаток "Дій вдома" для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Все більше українців завантажують додаток та активно ним користуються. Як працює додаток – читайте тут.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,5 тисяч громадян.

Зауважимо, що після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення. Наразі в Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закритий.



Де можна перетнути кордон в Україні / Інфографіка 24 каналу