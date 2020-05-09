Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

В Україну повернулись літаками ще 700 українців: на коронавірус не скаржаться

- Читать новость на русском
В Україну повернулись літаками ще 700 українців
В Україну повернулись літаками ще 700 українців / dpsu.gov.ua

В аеропорт "Бориспіль" повернулись 700 українців з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона. Усі вони встановили додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції через коронавірус.

Прикордонники перевірили температуру у кожного українця, повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби. Попередньо, усі громадяни здорові.

Читайте також Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС

Ніхто з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі 700 пасажирів встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції. 

Нещодавно в Україні запрацював мобільний додаток "Дій вдома" для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Все більше українців завантажують додаток та активно ним користуються. Як працює додатокчитайте тут.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,5 тисяч громадян.

Зауважимо, що після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення. Наразі в Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закритий.

кордон перетин україна карантин
Де можна перетнути кордон в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні авіація Євросоюз Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Коронавірус та СРСР: що спільного?
сьогодні , 12:00 Коронавірус та СРСР: що спільного?
Андрій Любка
Зрада чи перемога: що означає зміна програми кредитування МВФ
сьогодні , 06:35 Зрада чи перемога: що означає зміна програми кредитування МВФ
Юлія Поскробок
Новини про коронавірус 8 травня: антирекорд на Львівщині, літо не вб'є COVID-19
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 8 травня: антирекорд на Львівщині, літо не вб'є COVID-19
Соломія Ніколайчук