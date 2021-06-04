В Украину вернулся капитан Гаврилов, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке

В Украину вернулся капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов. Моряка в течение 5 лет удерживали на Шри-Ланке, подозревая в незаконном ввозе оружия.

О возвращении Гаврилова сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что обвинения против украинского капитана были безосновательными.

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Суд оправдал Гаврилова в конце мая

Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал,

– написал Кулеба.

Сейчас Гаврилов находится в Одессе.

Что известно о задержании Гаврилова

Как сообщает "Новое время", судно Avant Garde было в управлении компании Шри-Ланки, Оно обеспечивало охрану от нападения пиратов. Именно поэтому на судне под командованием Гаврилова было оружие и боеприпасы.

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Осенью 2015 года судно стояло на якоре вне территориальных вод Шри-Ланки. Такое указание дала компания-оператор. Именно тогда судно задержали и поставили на стоянку в порту. В июне 2016 года капитана арестовали за незаконный ввоз оружия.