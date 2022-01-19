Где ждать непогоду

В четверг в западные области вернется сильный ветер. Его порывы будут составлять 15 – 20 метров в секунду.

Читайте также Из-за ветра в аэропорту "Киев" сбился график движения самолетов

Кроме того, в Карпатах и ​​на Закарпатье ожидают сильный снег и метели.

В каких областях будет идти снег:

  • Львовской области,
  • Закарпатской,
  • Волынской,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Хмельницкий,
  • Винницкой,
  • Тернопольской,
  • Ровненской,
  • Житомирской,
  • Черниговская,
  • Киевской.

По данным Укргидрометцентра, в восточные регионы вернутся сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до -16 градусов.

Это может вас заинтересовать – как спастись, если потерялся в зимних горах: видео

Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:

Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным Укргидрометцентра, 20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели. (I уровень опасности, желтый).