Где ждать непогоду
В четверг в западные области вернется сильный ветер. Его порывы будут составлять 15 – 20 метров в секунду.
Читайте также Из-за ветра в аэропорту "Киев" сбился график движения самолетов
Кроме того, в Карпатах и на Закарпатье ожидают сильный снег и метели.
В каких областях будет идти снег:
- Львовской области,
- Закарпатской,
- Волынской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Хмельницкий,
- Винницкой,
- Тернопольской,
- Ровненской,
- Житомирской,
- Черниговская,
- Киевской.
По данным Укргидрометцентра, в восточные регионы вернутся сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до -16 градусов.
Это может вас заинтересовать – как спастись, если потерялся в зимних горах: видео
Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:
Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий.
По данным Укргидрометцентра, 20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели. (I уровень опасности, желтый).