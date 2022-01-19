Де очікувати негоду

У четвер в західні області повернеться сильний вітер. Його пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.

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Крім того, у Карпатах та на Закарпатті очікують сильний сніг та хуртовини.

У яких областях падатиме сніг:

Львівській області,

Закарпатській,

Волинській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Тернопільській,

Рівненській,

Житомирській,

Чернігівській,

Київській.

За даними Укргідрометцентру, у східні регіони повернуться сильні морози. Так, вночі температура повітря опуститься до -16 градусів.

Зверніть увагу! У Києві через сильний вітер вночі проти 17 січня впав триметровий хрест Софійського собору. Однак причиною стало й те, що радянські реставратори свого часу поспішали або ж допустилися помилки – вони огорнули міддю чорний метал основи хрестів. Ці метали між собою спрацювали й знищили один одного. Реставрацію хреста розпочнуть влітку 2022 року.

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Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:

Увага! Попередження про погіршення погодних умов

За даними Укргідрометцентру, 20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини. (I рівень небезпечності, жовтий).