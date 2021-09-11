Настоящая жара будет на Херсонщине. Однако и в других регионах Украины будет довольно тепло.

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На Западной Украине небо будет в плену облаков, но осадков синоптики не прогнозируют. Максимально воздух там прогреется до +24...+26 градусов. На востоке будет немного теплее – +25...+27 градусов. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в восточных областях.

Облачная погода на севере продержится весь день. Небольшое прояснение следует ждать только утром. Столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Жарче всего будет на юге Украины. Там синоптики прогнозируют до +25...+27 градусов.

В Киеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков. Температура воздуха составит + 23...+25 градусов.

Погода в городах Украины 12 сентября

Ужгород – + 23...+25

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – + 23...+25

Черновцы – + 23...+25

Хмельницкий- + 22...+24

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 23...+25

Житомир – + 23...+25

Винница – + 23...+25

Одесса – + 23...+25

Николаев – + 25...+27

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 23...+25

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – + 24...+26

Чернигов – + 24...+26

Сумы – + 24...+26

Полтава – + 24..+26

Днепр – + 26...+28

Запорожье – + 25...+27

Донецк – + 24...+26

Луганск – + 25...+27

Харьков – + 25...+27

Киев – + 23...+25



Погода 12 сентября / Карта Укргидрометцентра