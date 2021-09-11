Настоящая жара будет на Херсонщине. Однако и в других регионах Украины будет довольно тепло.
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На Западной Украине небо будет в плену облаков, но осадков синоптики не прогнозируют. Максимально воздух там прогреется до +24...+26 градусов. На востоке будет немного теплее – +25...+27 градусов. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в восточных областях.
Облачная погода на севере продержится весь день. Небольшое прояснение следует ждать только утром. Столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Жарче всего будет на юге Украины. Там синоптики прогнозируют до +25...+27 градусов.
В Киеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков. Температура воздуха составит + 23...+25 градусов.
Погода в городах Украины 12 сентября
Ужгород – + 23...+25
Львов – + 24...+26
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – + 23...+25
Черновцы – + 23...+25
Хмельницкий- + 22...+24
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 23...+25
Житомир – + 23...+25
Винница – + 23...+25
Одесса – + 23...+25
Николаев – + 25...+27
Херсон – + 27...+29
Симферополь – + 23...+25
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – + 24...+26
Чернигов – + 24...+26
Сумы – + 24...+26
Полтава – + 24..+26
Днепр – + 26...+28
Запорожье – + 25...+27
Донецк – + 24...+26
Луганск – + 25...+27
Харьков – + 25...+27
Киев – + 23...+25