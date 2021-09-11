Справжня спека буде на Херсонщині. Однак і в інших регіонах України буде доволі тепло.

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На Західній Україні небо буде у полоні хмар, але опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря там прогріється до +24...+26 градусів. На сході буде трохи тепліше – +25...+27 градусів. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у східних областях.

Хмарна погода на півночі протримається весь день. Невелике прояснення слід чекати лише зранку. Стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів. Найспекотніші буде на півдні України. Там синоптики прогнозують до +25...+27 градусів.

У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

Погода у містах України 12 вересня

Ужгород – +23...+25

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +24..+26

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +23...+25



Погода 12 вересня / Карта Укргідрометцентру