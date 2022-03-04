В Украину за сутки вернулись 11 тысяч украинцев и приехали 3 тысячи иностранцев

За минувшие сутки из Украины в западном направлении выехали 86 тысяч человек и почти 13,5 тысячи транспортных средств. Все меньшее количество украинцев покидают страну.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Так, самым популярным направлением остается Польша – границу в эту соседнюю страну 3 марта пересекли 54 тысячи человек.

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Однако в Украину также приезжают: почти 14 тысяч человек за прошедшие сутки пересекли границу на въезд в Украину. Из них 11 тысяч украинцев и 3 тысячи иностранцев.

Гордимся соотечественниками, которые в это тревожное время едут защищать свою Родину!,

– написали в Госпогранслужбе.

Напомним, что в Украине создали интернациональный легион теробороны, в который принимают иностранцев, которые готовы защищать Украину. Всего за несколько дней Украина получила тысячи заявок.

В Госпогранслужбе отметили, что сейчас одной из основных их задач является оформление гуманитарной помощи для украинского населения и нашей армии. Сейчас все пропускные процедуры максимально упрощены.

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